Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь

Соленые огурцы: простой и проверенный рецепт из СССР

Хрустящие, ароматные, с легкой остринкой и насыщенным рассолом — именно такие огурцы стояли в банках в подполе у бабушки. Никакой химии, никакого уксуса — только крепкие огурчики, листья хрена, вишни, укроп и терпение. Этот способ засолки прост, но результат — отменный. Такие огурцы отлично идут к картошке, мясу и в салаты.

Огурцы (лучше мелкие и плотные, 2–2,5 кг) тщательно вымыть и замочить в холодной воде на 5–6 часов — чтобы были упругими. Подготовить банки: на дно каждой положить по листу хрена, 2-3 зонтика укропа, пару листьев вишни, 3 зубчика чеснока, кусочек корня хрена и 3-4 горошины черного перца. Уложить огурцы плотно, вертикально.

Залить их крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Слить воду, довести до кипения второй раз и повторить. После второго слива приготовить рассол: на 1 л воды — 2 ст. л. с горкой соли (без йода). Залить горячим рассолом банки до самого верха, закрыть крышками и оставить при комнатной температуре на 2 дня. Затем перенести в холод (погреб или холодильник). Через 5–6 дней огурцы уже можно пробовать.

  • Совет: если хотите, чтобы огурцы хранились всю зиму, лучше использовать винтовые крышки и стерилизовать банки перед засолкой.

Посмотрите еще один классический рецепт: малосольные огурчики с хреном, листьями вишни и смородины.

