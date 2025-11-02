Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии

США могут пытаться отвлечь внимание всего мира от реальных целей заявлениями о военной операции в Нигерии, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он отметил, что США ранее уже делились планами установить контроль над Гренландией и зоной Панамского канала, но каких-либо действий за этим не последовало.

Такое ощущение, что на самом деле цель заключается в отвлечении внимания, чтобы все концентрировались на этих заявлениях, а не на каких-то других вещах, в которых именно заинтересованы США. Венесуэла, Нигерия, Панама, Гренландия — там целый список этих «жертв». Вполне возможно, цели совершенно иные. Такое ощущение, что это именно для того, чтобы стрелки перевести на совершенно другие цели, чтобы сейчас обсуждали Нигерию. Уже обсуждают Венесуэлу какой месяц подряд, — объяснил Блохин.

Политолог призвал пока не воспринимать всерьез подобные заявления американского президента Дональда Трампа. Собеседник добавил, что при реальном желании провести военную операцию в другом государстве такие намерения обычно не озвучиваются публично.

Тот, кто хочет атаковать или начать какую-либо операцию, об этом не говорят вообще. Мне кажется, что это в большей степени такое сотрясение воздуха, потому что то Венесуэла, то Нигерия, то Иран. Одновременно с этим миротворческая риторика. Я думаю, что пока как-то серьезно не стоит к этим словам относиться. Даже в отношении той же самой Венесуэлы. Если что-то делать для смены режима там нужно сконцентрировать армию под сто тысяч человек. Пока рядом с Венесуэлой столько нет, — подытожил Блохин.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа Трампа. По словам Хегсета, убийства невинных христиан необходимо прекратить.