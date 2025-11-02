Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 11:40

Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии

Политолог Блохин: США хотят отвлечь внимание от реальных целей словами о Нигерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США могут пытаться отвлечь внимание всего мира от реальных целей заявлениями о военной операции в Нигерии, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он отметил, что США ранее уже делились планами установить контроль над Гренландией и зоной Панамского канала, но каких-либо действий за этим не последовало.

Такое ощущение, что на самом деле цель заключается в отвлечении внимания, чтобы все концентрировались на этих заявлениях, а не на каких-то других вещах, в которых именно заинтересованы США. Венесуэла, Нигерия, Панама, Гренландия — там целый список этих «жертв». Вполне возможно, цели совершенно иные. Такое ощущение, что это именно для того, чтобы стрелки перевести на совершенно другие цели, чтобы сейчас обсуждали Нигерию. Уже обсуждают Венесуэлу какой месяц подряд, — объяснил Блохин.

Политолог призвал пока не воспринимать всерьез подобные заявления американского президента Дональда Трампа. Собеседник добавил, что при реальном желании провести военную операцию в другом государстве такие намерения обычно не озвучиваются публично.

Тот, кто хочет атаковать или начать какую-либо операцию, об этом не говорят вообще. Мне кажется, что это в большей степени такое сотрясение воздуха, потому что то Венесуэла, то Нигерия, то Иран. Одновременно с этим миротворческая риторика. Я думаю, что пока как-то серьезно не стоит к этим словам относиться. Даже в отношении той же самой Венесуэлы. Если что-то делать для смены режима там нужно сконцентрировать армию под сто тысяч человек. Пока рядом с Венесуэлой столько нет, — подытожил Блохин.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа Трампа. По словам Хегсета, убийства невинных христиан необходимо прекратить.

США
Дональд Трамп
Нигерия
Венесуэла
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воспитательница детсада истязалась над детьми и попала в кадр
Пациентка обвинила пластического хирурга в изуродовании ее груди
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.