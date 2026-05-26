Если есть капуста и фарш смело готовьте на обед и ужин запеканку: все смешиваете и в духовку на 30 минут

Капустная запеканка с фаршем — это сытное, сочное и ароматное блюдо, которое станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Нежные овощи, сочное мясо и заливка из яиц со сметаной — идеальное сочетание.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, 150 г сметаны, соль, перец, паприка, растительное масло.

Как приготовить

Капусту мелко нашинкуйте. Лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде до мягкости. Зажарку переложите к капусте, добавьте фарш. Посолите, поперчите, добавьте паприку. В отдельной миске смешайте яйца, сметану, соль и перец. Соедините овощную массу с яично-сметанной смесью, перемешайте. Выложите в форму. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично испытала этот рецепт запеканки и рекомендовала для более яркого вкуса капусту обжарить вместе с зажаркой перед тем, как смешивать с фаршем и заливкой. Так запеканка выходит более ароматной.

