В РПЦ ответили, можно ли освящать куличи после Пасхи Протоиерей Харитонов: освящать куличи можно в течение 40 дней после Пасхи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Освящать куличи можно в течение 40 дней после Пасхи до Вознесения Господня, заявил NEWS.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. По его словам, священники готовы пойти навстречу верующим, которые не успели освятить пасхальные угощения в предпраздничные дни.

Куличи можно освящать даже после Пасхи. Если люди не успели по тем или иным причинам, конечно, можно прийти и попросить священника, чтобы он освятил кулич. Не вижу в этом проблем. Пасха отмечается 40 дней до Вознесения Господня, — пояснил Харитонов.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что в православии нет строгих требований к пасхальным куличам, поэтому для освящения подойдет любой кулич. По его словам, это не зависит от цены и ингредиентов продукта. Он отметил, что кулич — это восточнославянская традиция, а яйцо — общепринятый пасхальный символ.

До этого священник Максим Золотухин заявил, что употребление освященных в храмах куличей приносит верующим духовную пользу. По его словам, давняя церковная традиция имеет особый сакральный смысл. Он также отметил, что продукты, якобы освященные за пределами церкви, не имеют духовной силы.