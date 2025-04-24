Священник объяснил значение Красной горки для верующих Иерей Кузнецов объяснил, что Красная горка напоминает о вере

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Красная горка напоминает верующим о важности веры и присутствии Христа, объяснил в беседе с «ФедералПресс» иерей Василий Кузнецов. По его словам, этот день важен даже для тех, кто сомневается.

Этот день важен тем, что напоминает: даже в момент сомнения, как у апостола Фомы, человек может прийти к вере. Мы не обязаны все понимать, но обязаны верить и помнить, что Христос всегда рядом, особенно в наши слабые моменты, — объяснил священнослужитель.

Православные отмечают Красную горку 27 апреля, она символизирует окончание пасхальной седмицы. В этот день посещают церковь, поминают усопших на кладбище и молятся.

Ранее настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что россияне могут поздравлять друг друга с Пасхой в течение 40 дней. По его словам, праздник отмечается до Вознесения Господня.