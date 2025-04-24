Россиянам рассказали, как долго можно поздравлять друг друга с Пасхой Протоиерей Харитонов: поздравлять с Пасхой можно 40 дней до Вознесения Господня

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне могут поздравлять друг друга с Пасхой в течение 40 дней, заявил NEWS.ru настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. По его словам, праздник отмечается до Вознесения Господня.

В течение 40 дней мы все друг друга приветствуем: «Христос воскресе», отвечаем: «Воистину воскресе» и, конечно же, поздравляем с Пасхой. Пасха отмечается 40 дней до Вознесения Господня, — сказал Харитонов.

Ранее в Роскачестве рассказали, что пасхальные окрашенные яйца можно хранить до двух недель в холодильнике и до двух дней — в корзинке (до +20 градусов). При температуре выше +20 градусов рекомендуется съесть яйца в течение получаса. Также нельзя хранить яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, так как это нарушает циркуляцию воздуха.

До этого настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов заявил, что многие верующие выбрасывают скорлупу от освященных пасхальных яиц вместе с остальным мусором, однако делать этого нельзя. По словам священника, все, что было освящено в храме, необходимо утилизировать особым образом. Он отметил, что придавать скорлупе слишком большое значение не нужно, однако важно соблюдать благочестивую традицию.