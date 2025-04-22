Депутат призвал отказаться от одного вида цветов на кладбищах Депутат Иванов призвал отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отказаться от искусственных цветов на кладбищах. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, захламление кладбищ пластиком противоречит христианским ценностям.

Мы, как православные христиане, должны помнить о заповедях любви к ближнему и заботе о Божьем творении — природе. Захламление кладбищ пластиком, который разлагается веками, противоречит самой сути христианского отношения к миру, — объяснил депутат.

Иванов обратил внимание на то, что материалы, из которых сделаны искусственные цветы, загрязняют почву и воду токсичными веществами. Сжигание пластика приводит к выбросу опасных веществ в воздух. Альтернативой депутат назвал высадку живых цветов, которые не только украшают могилы, но и полезны для экологии.

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