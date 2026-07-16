Мальчик отправился в небольшое путешествие, пока его мать делала покупки

Мальчик отправился в небольшое путешествие, пока его мать делала покупки В Подмосковье сотрудники Росгвардии вернули матери уехавшего на автобусе ребенка

Сотрудники Росгвардии в Московской области вернули матери четырехлетнего мальчика, который уехал на автобусе без сопровождения взрослых, сообщили NEWS.ru в пресс-службе вневедомственной охраны. Ребенка заметил водитель общественного транспорта и обратился к патрульным.

Инцидент произошел в Воскресенске, где наряд вневедомственной охраны нес службу на маршруте патрулирования. К росгвардейцам подошел водитель автобуса и сообщил, что в салоне находится маленький ребенок без родителей. Стражи порядка оперативно установили личность мальчика и связались с его матерью.

Росгвардейцы оперативно установили контактные данные матери пропавшего мальчика и вернули ей сына. Взволнованная женщина выразила благодарность сотрудникам вневедомственной охраны за неравнодушие, оперативность и профессионализм, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, женщина отвлеклась на покупки в супермаркете, а ребенок в это время выбежал из магазина, добрался до остановки и сел в ближайший автобус. Малыша вовремя заметили, его жизни ничего не угрожало.

Ранее судебные приставы нашли и вернули матери ребенка, которого прятал от нее отец. Розыск был инициирован после вынесения исполнительного производства о передаче девочки матери, которая не знала, где находится ее дочь.