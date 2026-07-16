В Центробанке раскрыли еще одну схему мошенничества со счетами Центробанк: мошенники начали использовать схему с «заменой счета в ЦБ»

Мошенники используют схему с «заменой счета в Центробанке», предупредили представители ЦБ РФ в своем канале в МАКСе. Злоумышленники также могут присылать видеоинструкции якобы от главной финансовой организации страны.

По сведениям банка, преступники пишут человеку под видом «финансовой разведки» или полицейских. После они сообщают, что с прошлого места работы гражданина якобы слили его персональные данные и что их могут использовать в нелегальных целях.

Мошенники советуют запуганной жертве обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять деньги со всех счетов, а потом использовать другой банкомат для высылки средств по их реквизитам на счета аферистов. По их словам, так работники не совершат ошибки.

Специалисты ЦБ предупредили, что никаких «специальных» счетов у них нет. Сотрудники банка также не просят совершать каких-либо операций с деньгами или снять средства со счетов.

Ранее ФСБ накрыла сеть узлов связи, при помощи которой украинские мошенники похищали финансы у жителей Крыма. Силовики также задержали трех человек, которых подозревают в работе на киевских кураторов.