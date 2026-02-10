В Госдуме выступили против празднования Дня всех влюбленных Депутат Милонов связал День святого Валентина с маркетинговыми уловками

День святого Валентина используют маркетологи с целью распродать больше тематических товаров, заявил «Радио 1» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, этот праздник стал коммерческой историей и не имеет никакого отношения к традициям России.

Это просто день распродаж. Католическая церковь уже не празднует этот день. Она отказалась, поскольку коммерсанты опошлили его до невозможности. Это просто тот день, когда хотят распродать больше залежавшихся товаров, — высказался Милонов.

По его словам, этот праздник выгоден исключительно для коммерсантов, которые используют бренд Дня святого Валентина, чтобы «повышать свои продажи». Таким образом, они монетизируют огромные маркетинговые ресурсы, заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что День всех влюбленных следует модернизировать, убрав упоминание святого Валентина. По ее словам, это западное торжество можно «перепрофилировать» в «День любви» или «День плюшевой игрушки».