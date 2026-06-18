Экстренная посадка в Сочи привела к проверке следователей СК начал проверку после аварийной посадки пассажирского самолета в Сочи

Следственный комитет начал процессуальную проверку пассажирского самолета в аэропорту Сочи, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. Она проводится в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отметили в ведомстве.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовал процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — сказано в сообщении.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, экипаж принял решение прервать полет и направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.

Тогда же стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.