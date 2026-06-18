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18 июня 2026 в 00:01

В аэропорту Внуково введен особый режим

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Christoph Reichwein/Global Look Press
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Аэропорт Внуково продолжает принимать и отправлять воздушные суда, однако рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что такой порядок работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Пензы имени В. Г. Белинского временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани вступили в силу 17 июня около 10:06 по московскому времени.

Также сообщалось, что аэропорт Геленджика перестал обслуживать авиарейсы. Временные ограничения начали действовать 17 июня в 10:00 мск. Кроме того, работу приостанавливал аэропорт Ярославля (Туношна). Это произошло сегодня около 05:28 мск.

До этого стало известно, что Международный аэропорт Жуковский (Раменское) спустя 11 часов вернулся к штатному режиму работы. По данным Росавиации, в настоящее время воздушная гавань осуществляет прием и отправку самолетов в обычном порядке.

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