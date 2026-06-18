Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле

Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле Пассажиров Smartavia после возвращения в Сочи могут разместить в отеле

Пассажиров рейса Сочи — Архангельск, который ранее вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, могут разместить в гостинице, передает ТАСС со ссылкой на Smartavia. В компании отметили, что вопрос сейчас прорабатывается в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами.

Сейчас этот вопрос решается по федеральным авиационным правилам. Пассажиры с большой вероятностью будут размещены в гостинице, — говорится в сообщении.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, экипаж принял решение прервать полет и направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.

Тогда же стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

До этого Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.