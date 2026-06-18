Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 00:26

Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле

Пассажиров Smartavia после возвращения в Сочи могут разместить в отеле

Фото: Clara Margais/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажиров рейса Сочи — Архангельск, который ранее вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, могут разместить в гостинице, передает ТАСС со ссылкой на Smartavia. В компании отметили, что вопрос сейчас прорабатывается в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами.

Сейчас этот вопрос решается по федеральным авиационным правилам. Пассажиры с большой вероятностью будут размещены в гостинице, — говорится в сообщении.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, экипаж принял решение прервать полет и направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.

Тогда же стало известно, что самолет подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Речь шла о рейсе 5N164, который выполнялся на самолете Boeing 737-800.

До этого Росавиация квалифицировала недавнее крушение частного легкомоторного самолета Zlin Z42 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области как авиакатастрофу. Воздушное судно в результате падения полностью сгорело.

Регионы
Россия
Сочи
Smartavia
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово ввели порядок согласования рейсов из-за ограничений в небе
Шойгу указал на растущую угрозу для государств
Ставрополец задушил соседку, убившую его котенка: сколько ему грозит
Генсек ОДКБ осудил удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области
США и Ирана подписали соглашение о прекращении войны
Экстренная посадка в Сочи привела к проверке следователей
«Ходят на него, как в зоопарк»: как Пугачева и деньги сгубили Галкина
В деле Трабера всплыло имя известного российского боксера
Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле
Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР за один день
В аэропорту Внуково введен особый режим
Збруев, смерть дочери, срок за убийство: как жила и ушла актриса Малявина
Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делся подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.