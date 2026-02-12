Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:03

Захарова рассказала, как МИД РФ помогает российским туристам на Кубе

Захарова: дипломаты помогают россиянам на Кубе в возвращении на родину

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Сотрудники посольства РФ в Гаване помогают россиянам на Кубе в возвращении на родину, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что для туристов из России работает горячая линия, организованы специальные рейсы, передает корреспондент NEWS.ru.

Наше посольство оказывает нашим гражданам всю необходимую помощь, — сказала Захарова.

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

До этого Росавиация сообщила, что самолеты временно прекратят летать из России на Кубу из-за нехватки топлива. Решение о приостановке полетной программы приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind. В ближайшее время российские пилоты выполнят рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву для вывоза оставшихся в стране граждан РФ. При этом порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива.

