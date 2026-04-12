12 апреля 2026 в 14:38

«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры

Овечкин заявил, что пока не определился с завершением карьеры

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что пока не принял решения о завершении карьеры. По его словам, которые приводит Sport24, он еще не определился с годом, когда уйдет на заслуженный отдых, но сообщит, когда примет решение.

Я не знаю, будет ли это мой последний год или нет. Я скажу, когда буду завершать карьеру, — рассказал Овечкин.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что решение российского нападающего Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры повлияет на работу клуба в межсезонье. Он пояснил, что клуб будет выстраивать стратегию в соответствии с тем, захочет ли хоккеист остаться в клубе или же закончит с ним сотрудничать.

Также сообщалось, что Овечкин забрал клюшку у партнера по команде Дилана Строума, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет. Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

