«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры Овечкин заявил, что пока не определился с завершением карьеры

Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что пока не принял решения о завершении карьеры. По его словам, которые приводит Sport24, он еще не определился с годом, когда уйдет на заслуженный отдых, но сообщит, когда примет решение.

Я не знаю, будет ли это мой последний год или нет. Я скажу, когда буду завершать карьеру, — рассказал Овечкин.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что решение российского нападающего Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры повлияет на работу клуба в межсезонье. Он пояснил, что клуб будет выстраивать стратегию в соответствии с тем, захочет ли хоккеист остаться в клубе или же закончит с ним сотрудничать.

Также сообщалось, что Овечкин забрал клюшку у партнера по команде Дилана Строума, которой тот отдал ему пас на юбилейную шайбу. Этот гол стал для 40-летнего спортсмена тысячным в регулярных чемпионатах НХЛ с учетом игр на вылет. Юбилейная шайба была заброшена 22 марта во встрече с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился в овертайме со счетом 2:3.