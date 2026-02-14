МИД Франции признал, что Европа нуждается в России МИД Франции: стратегическая стабильность в Европе требует диалога с Россией

Европе придется возобновить диалог с Россией, если она хочет восстановить стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению главы ведомства, Парижу не следует «рассматривать свое будущее как бесконечное наращивание военных расходов», передает ТАСС.

В какой-то момент нашей ответственностью станет восстановление стратегической стабильности, особенно в Европе. И это, конечно, потребует обсуждений с Россией, — признал Барро.

При этом дипломат не уточнил, когда именно планируется возобновить диалог с Россией. По его словам, контакт может состояться тогда, когда это будет полезно.

Я не могу назвать дату, — добавил Барро.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с мнением французской стороны о необходимости создания каналов для диалога между Россией и Европой. Отвечая на вопрос журналистов, он назвал эту мысль здравой, но не уточнил, поступали ли конкретные предложения от Европы.