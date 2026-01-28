Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:02

HR-эксперт рассказала, что грозит за постоянные опоздания на работу

HR-эксперт Сайгина: работника могут лишить премии за постоянные опоздания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работника могут лишить премии за систематические опоздания, заявила в беседе с RT HR-эксперт Анна Сайгина. Она уточнила, что в случае задержки, сотрудник должен быть готов написать объяснительную записку.

Опоздание на работу без уважительной причины считается нарушением трудовой дисциплины. За однократный случай увольнение маловероятно — только если из-за него произошла авария или сорвался важный проект. Однако постоянные опоздания — это уже основание для взыскания: замечания, выговора или лишения премии, — предупредила Сайгина.

По ее словам, как только человек осознал, что опоздает, ему следует сразу же сообщить об этом руководителю. Кроме того, сотрудникам, работающим совместно с кем-то или клиентами, нужно предупредить их о задержке или переносе встречи.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что работодатель не может оштрафовать сотрудника, если тот опоздал из-за снегопада. Он отметил, что по действующему законодательству штрафы запрещены в принципе.

общество
работа
взыскания
премии
