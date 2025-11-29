США ввели мораторий на решения по предоставлению убежищ В США после стрельбы объявили о заморозке всех решений по предоставлению убежищ

Федеральная миграционная служба США приостановила рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища после инцидента со стрельбой по военным у Белого дома, передает CBS News со ссылкой на главу USCIS Джозефа Эдлоу. Данная мера направлена на усиление процедур проверки иностранных граждан, отметили в источнике.

Служба гражданства и иммиграции США приостановила вынесение решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не сможем обеспечить максимально возможную проверку каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда на первом месте, — сказано в сообщении.

Приостановка затрагивает все категории просителей убежища без исключения, подчеркнул Эдлоу. Официальные лица пока не сообщают сроки возобновления рассмотрения заявлений.

Ранее в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.