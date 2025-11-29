День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 05:13

США ввели мораторий на решения по предоставлению убежищ

В США после стрельбы объявили о заморозке всех решений по предоставлению убежищ

Фото: pixabay.com
Читайте нас в Дзен

Федеральная миграционная служба США приостановила рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища после инцидента со стрельбой по военным у Белого дома, передает CBS News со ссылкой на главу USCIS Джозефа Эдлоу. Данная мера направлена на усиление процедур проверки иностранных граждан, отметили в источнике.

Служба гражданства и иммиграции США приостановила вынесение решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не сможем обеспечить максимально возможную проверку каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда на первом месте, — сказано в сообщении.

Приостановка затрагивает все категории просителей убежища без исключения, подчеркнул Эдлоу. Официальные лица пока не сообщают сроки возобновления рассмотрения заявлений.

Ранее в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

США
мигранты
стрельба
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь губернатора стала жертвой шантажа и вымогательства от мошенников
Космонавт допустил наличие жизни на Луне
К чему снится грязная вода: что скрывают привычные сны
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для некоторых россиянок
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 ноября
Почему снится закрытый гроб: тайный смысл для мужчин и женщин
ВСУ устроили массированную атаку на российский город
«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут
США ввели мораторий на решения по предоставлению убежищ
Скидки на ЖКУ, разблокировка симок: новые схемы мошенников — спасаем деньги
В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь могут выплатить досрочно
Очевидцы сообщили о 10 прогремевших взрывах около Краснодара
Овечкин побил очередной рекорд в НХЛ
Один аэропорт прекратил работу из-за угрозы минирования
В США предположили, почему Ермак согласился уйти в отставку
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.