Экономист выступил в защиту самозанятости в России Экономист Дудчак заявил, что налоговый режим самозанятости актуален у россиян

Налоговый режим самозанятости не теряет актуальности для граждан, которые планируют подработать, заявил 360.ru экономист Александр Дудчак. По его словам, у этого вида деятельности есть свои преимущества, например, возможность официально оформить личное хобби. Так он отреагировал на призыв депутата Госдумы Николая Арефьева отменить самозанятость.

Показатели по самозанятости помогали подправлять всю статистику по занятости в целом, их не учитывали безработными. С другой стороны, иногда это помогает избегать дополнительных затрат для предпринимателей, они переводят сотрудников на этот режим, — отметил Дудчак.

Он также опроверг предположение, что отмена самозанятости приведет к пополнению бюджета. По его мнению, это может спровоцировать рост теневого сектора, тогда как важнее стимулировать производство и регулировать кредитную политику.

HR-эксперт Екатерина Великая ранее заявила, что самозанятым россиянам не положены больничные и отпускные пособия. Работодатели часто уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости, чтобы снизить расходы.