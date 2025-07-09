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09 июля 2025 в 07:30

HR-эксперт раскрыла подводные камни самозанятости

HR-эксперт Великая: самозанятым не положены больничные, отпускные и пособия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самозанятым россиянам не положены больничные и отпускные пособия, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, работодатели часто уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости, чтобы снизить расходы, но это лишает работников социальных гарантий.

Чаще всего при трудоустройстве людей кидают на деньги. Дам совет: если вам предлагают какую-то работу, вы всегда должны требовать документы. То есть должен быть какой-то договор. Но есть работодатели, которые уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости. Это уже не 13%, а 6% НДФЛ, и там нет никаких страховых взносов. Все платишь сам за себя — им это выгодно. И они хитрят: «Вы открываете самозанятость, мы вас оформим и даже эти 6% НДФЛ за вас заплатим». Надо понимать, что никаких больничных, отпускных или пособий вы не получите, если будете самозанятым. То есть вы сами на себя работаете, и вам ничего не положено, — пояснила Великая.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России для противодействия теневой занятости предусмотрены не только льготные условия для самозанятых, но и меры уголовной ответственности. Он отметил, что власти намерены выявлять граждан, работающих неофициально, но при этом получающих пособие по безработице.

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