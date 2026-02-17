Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 14:30

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша поздравила всех с наступлением китайского Нового года. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 17 февраля?

Как Катюша поздравила поклонников с китайским Новым годом

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором панда Катюша запечатлена во время игр в вольере. На кадрах можно увидеть, как животное играет с мячом и подвесным колесом, изредка отвлекаясь на перекус бамбуком.

«Наша милая Катюша поздравляет всех вас с Новым годом! С праздником Весны! Она желает вам крепкого здоровья, счастья всей семье и процветания. Пусть сбываются все замыслы и мечты», — подписала ролик Акулова.

Поклонники Катюши в комментариях к ролику в ответ поздравили панду с наступлением китайского Нового года.

«Ну до чего же хороша наша Катюша! Пригожа, чистоплотна, умна, артистична! С праздником тебя, Катюша»;

«Прекрасное поздравление! Зарядила Катюша нас позитивом и хорошим настроением на целый день»;

«Поздравляю нашу любимую Катюшу, папу Жуи и ее мамочку Диндин с китайским Новым годом! Самая любимая семья», — написали пользователи соцсетей.

Как Катюша отдыхает в вольере

Светлана Акулова также опубликовала продолжительное видео, на котором Катюша запечатлена во время лазанья по брусьям в вольере. В ролике показано, как животное искало себе место для сна, отвлекаясь на игрушки. В конечном итоге панда расположилась на верхнем уровне, несколько раз перевалилась с боку на бок и уснула.

«Отдыхайте, мои хорошие, набирайтесь сил. Люблю», — подписала видео директор зоопарка.

Можно ли оставить Катюшу в России

Светлана Акулова в интервью NEWS.ru сообщила, что по соглашению между Китаем и Россией Жуи и Диндин переданы Московскому зоопарку на 15 лет. Все дети, которые у них появляются, могут находиться в России до четырех лет.

«Потом панда становится половозрелой, ей нужно искать самца или самку для продолжения рода. Так что мы должны передать Катюшу в четыре года в Китай. Хотим ли мы, чтобы она у нас осталась? Конечно, хотим», — объяснила она.

По словам Акуловой, Катюша — уникальная панда.

«Вообще, Катюша, конечно, уникальна. Это практически единичный случай, когда панды соединились естественным путем, когда мама выращивала свое дитя сама и человек вообще не участвовал в воспитании. Диндин очень ответственная мама: она всему научила Катюшу сама. Она даже игрушки отбирала, оставляла только те, что сочла правильными. Мы приносили всякие, но Диндин некоторые сразу выкидывала, разгрызала», — поделилась она.

