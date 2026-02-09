Педофил домогался девочки в лифте Петербуржца задержали после насилия по отношению к девочке в лифте

Житель Санкт-Петербурга домогался девочки в лифте детской поликлиники, его задержали, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Инцидент произошел в Сосновом Бору. Задержанным оказался работник медико-санитарной части. Возбуждено уголовное дело.

Задержан житель г. Сосновый Бор, который, являясь работником Центральной медико-санитарной части № 38, находясь в помещении грузового лифта детской поликлиники, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней, — сказано в сообщении.

