Этот соус — достойная победа над майонезом. Никакой химии, только сливочный вкус — готовлю к шашлыку

Дзадзики обладает нежной, белоснежной текстурой и идеально охлаждает вкус жареного мяса, рыбы или даже кусочка питы. Но главное — он гораздо легче магазинных заправок и не несет в себе лишних калорий.

Что понадобится

Греческий йогурт — 300 г, огурец — 1 шт., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, мята свежая — 3 веточки, укроп — 1 пучок, оливковое масло — 1 ст. л., соль — 1/3 ч. л., перец розовый (горошком) — 1 ч. л.

Как готовлю

Огурец мою, очищаю от кожуры и нарезаю мелкими кубиками, удалив семена. Посыпаю солью и оставляю на 5 минут, после чего сливаю сок.

Мяту и укроп мелко рублю. Чеснок измельчаю ножом до состояния пасты, чтобы в соусе не было кусочков. Розовый перец горошком слегка давлю пестиком в ступке, чтобы раскрыть аромат, но не превращаю в пыль.

В миске соединяю огурцы, зелень, чеснок, перец, лимонный сок и оливковое масло. Добавляю греческий йогурт и перемешиваю до однородной кремообразной массы.

