30 апреля 2026 в 10:00

Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки

Беру яйца, творожный сыр, песто из базилика и свежую зелень — взбиваю яйца, жарю тонкие омлеты на сливочном масле, смазываю сыром и песто, посыпаю зеленью, сворачиваю рулетиками и нарезаю. Через 10 минут на столе нежные, ароматные рулетики, которые получаются мягкими, сочными и намного вкуснее обычного омлета.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или лёгкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежный, пористый омлет с кремовой сырной начинкой, ярким вкусом песто и свежей зеленью, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 4 столовые ложки мягкого белого творожного сыра, 4 чайные ложки песто из базилика, 1 маленький пучок любой зелени (укроп, петрушка, базилик), сливочное масло для жарки, багет и мягкое сливочное масло для подачи. Яйца взбейте вилкой в миске. Зелень мелко порубите. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла, вылейте половину яичной смеси, жарьте тонкий омлет 1–2 минуты до готовности.

Переложите на тарелку, смажьте половиной творожного сыра и половиной песто, посыпьте зеленью, сверните рулетом. Повторите со второй порцией. Нарежьте рулетики на кусочки, подавайте с поджаренным багетом и сливочным маслом. Эти рулетики исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Беру яйца и немного сыра — через 15 минут творожный омлет-рулет готов, нежнее и ароматнее сырников
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Раскрыл всю прелесть рисовой бумаги — готовлю ленивые рулетики с тягучим сыром
Никакой возни с тестом: готовлю катламу на пару — сочный мясной рулет с азиатскими нотками
Мария Левицкая
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
