Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки

Завтрак из яиц и творожного сыра — рулетики с песто за 5 минут, нежные, сочные, готовятся без духовки

Беру яйца, творожный сыр, песто из базилика и свежую зелень — взбиваю яйца, жарю тонкие омлеты на сливочном масле, смазываю сыром и песто, посыпаю зеленью, сворачиваю рулетиками и нарезаю. Через 10 минут на столе нежные, ароматные рулетики, которые получаются мягкими, сочными и намного вкуснее обычного омлета.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или лёгкого ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежный, пористый омлет с кремовой сырной начинкой, ярким вкусом песто и свежей зеленью, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 4 столовые ложки мягкого белого творожного сыра, 4 чайные ложки песто из базилика, 1 маленький пучок любой зелени (укроп, петрушка, базилик), сливочное масло для жарки, багет и мягкое сливочное масло для подачи. Яйца взбейте вилкой в миске. Зелень мелко порубите. Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла, вылейте половину яичной смеси, жарьте тонкий омлет 1–2 минуты до готовности.

Переложите на тарелку, смажьте половиной творожного сыра и половиной песто, посыпьте зеленью, сверните рулетом. Повторите со второй порцией. Нарежьте рулетики на кусочки, подавайте с поджаренным багетом и сливочным маслом. Эти рулетики исчезают быстрее, чем вы их приготовили.

