В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Заречном и Спасском поселениях Томской области, сообщил глава района Павел Хрячков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в целях безопасности проводится плановая эвакуация жителей из домов, к которым вплотную подошла вода.

Продолжаем работу на территории Заречного и Спасского поселений с введенным режимом чрезвычайной ситуации. В случае необходимости это позволит задействовать дополнительные ресурсы. На данный момент отмечается повышение уровня воды в селе Тахтамышево, деревнях Барабинка и Черная Речка, — написал он.

С 1 апреля в регионе ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Для мониторинга уровня воды в реках установили 45 гидропостов: 19 стационарных и 26 временных. Особую тревогу вызывают участки с риском скопления льда.

Ранее сообщалось, что в Дагестане более 516 домов в семи населенных пунктах остаются подтопленными из-за непогоды. Под водой также находятся 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 523 местных жителя, включая 173 ребенка.