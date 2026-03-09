Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 09:14

Эклер для ленивых: классический вкус, но в виде большого рулета. Заварное тесто, нежный крем — и минимум хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Вся гениальность в парадоксе: вы говорите гостям, что приготовили эклерный рулет. Они ожидают сложнейшего многоэтапного рецепта. А на самом деле вы всего лишь сварили одно тесто, испекли один корж и взбили один крем. Но когда они откусывают кусочек с хрустящей корочкой и тающим воздушным кремом, иллюзия кулинарного подвига становится реальностью. Вы — волшебник, нашедший короткий путь к восторгу.

Для коржа в сотейнике доведите до кипения 500 мл воды с 150 г сливочного масла и щепоткой соли. Снимите с огня и сразу всыпьте 250 г просеянной муки. Интенсивно перемешайте ложкой, а затем миксером до получения гладкого кома. Дайте массе остыть 10 минут. Затем, продолжая взбивать миксером на средней скорости, добавляйте по одному 6 крупных яиц, каждый раз добиваясь полной однородности. Тесто должно стать гладким, блестящим и тянуться за лопатками. Переложите его в кондитерский мешок с крупной звездчатой насадкой. На противень размером 30 х 40 см, застеленный пергаментом, отсадите тесто плотными рядами, заполняя весь противень и оставляя по краям около 1 см. Разогрейте духовку до 190 °C в режиме «верх-низ» (без конвекции!). Выпекайте корж 40 минут, не открывая дверцу.

Выньте, полностью остудите на решетке. Для крема 250 мл холодных сливок 33% взбейте миксером до устойчивых пиков. В отдельной миске смешайте 180 г сгущенного молока и 100 г творожного сыра (типа филадельфия) до гладкости. Лопаткой аккуратно вмешайте творожную смесь во взбитые сливки до однородности. Переверните остывший корж на новый лист пергамента. Распределите крем по всей поверхности, отступая 2-3 см от одного короткого края. Аккуратно, с помощью бумаги, сверните корж в тугой рулет, начиная со стороны, покрытой кремом до края. Заверните рулет в пергамент и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки и стабилизации. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

