Десерт для леди на 8 марта: Наполеон в порционных стаканчиках — красиво, вкусно и никаких хлопот

Готовлю быстрый Наполеон в порционных стаканчиках на 8 Марта — беру готовые слоеные коржи и нежный заварной крем, а через 15 минут на столе изысканный десерт, достойный самых красивых дам. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития. Его необычность в том, что никакой возни с выпечкой и раскаткой — просто крошу готовые коржи, смешиваю с кремом и выкладываю в прозрачные стаканчики, где слои выглядят особенно эффектно. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пропитанные кремом слои хрустящего теста, которые буквально тают во рту, оставляя сливочное послевкусие. Десерт смотрится нарядно и празднично, а каждая гостья сможет насладиться своей порцией, не нарушая идеальную композицию.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готовых слоеных коржей для Наполеона (бездрожжевых), 500 мл молока, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, ванилин. Сварите заварной крем: яйца взбейте с сахаром, добавьте муку и ванилин, разотрите до однородности. Влейте немного молока, перемешайте, затем введите оставшееся молоко. Поставьте на медленный огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте и остудите. Коржи поломайте на небольшие кусочки. В порционные стаканчики выкладывайте слоями: немного крошки, затем крем, повторяйте. Сверху украсьте крошкой, ягодами или мятой. Дайте настояться в холодильнике 2–3 часа.

