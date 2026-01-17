Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:00

Заверните яблоки сразу в тесто: ароматные треугольники к чаю не подведут никогда — чудо с ароматом корицы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для душевных посиделок или неожиданного визита гостей, когда хочется подать что-то теплое и домашнее.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, рассыпчатое слоеное тесто и сочная, сладкая яблочная начинка с пряным ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобится: 400-500 г готового слоеного теста (размороженного), 3-4 средних яблока, 3-4 ст. л. сахара, 1-2 ч. л. молотой корицы, горсть изюма (по желанию), 1 яичный желток для смазки, мука. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте их в миске с сахаром, корицей и изюмом. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3-4 мм и нарежьте на квадраты. На середину каждого квадрата выложите порцию яблочной начинки. Сложите тесто по диагонали, формируя треугольник, и тщательно защипните края вилкой. Переложите треугольники на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Общество
Творог как всегда правит балом: 3 уютных рецепта к чаю — тут и сырники, и запеканка, и суфле
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Общество
Нежнейший творожно-маковый пирог: для уютного чаепития — с этим рецептом справится каждый
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Общество
Пеку 1 большой корж и собираю стаканчики за 10 минут: трайфлы — можно даже на диете
Этот суп не дают фотографировать в ресторанах — мы рецепт все равно утащили
Семья и жизнь
Этот суп не дают фотографировать в ресторанах — мы рецепт все равно утащили
Шуба, но не та: этот рецепт селедки под шубой взорвет ваше представление
Семья и жизнь
Шуба, но не та: этот рецепт селедки под шубой взорвет ваше представление
рецеты
яблоки
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.