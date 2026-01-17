Заверните яблоки сразу в тесто: ароматные треугольники к чаю не подведут никогда — чудо с ароматом корицы

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для душевных посиделок или неожиданного визита гостей, когда хочется подать что-то теплое и домашнее.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее, рассыпчатое слоеное тесто и сочная, сладкая яблочная начинка с пряным ароматом корицы.

Для приготовления вам понадобится: 400-500 г готового слоеного теста (размороженного), 3-4 средних яблока, 3-4 ст. л. сахара, 1-2 ч. л. молотой корицы, горсть изюма (по желанию), 1 яичный желток для смазки, мука. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте их в миске с сахаром, корицей и изюмом. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3-4 мм и нарежьте на квадраты. На середину каждого квадрата выложите порцию яблочной начинки. Сложите тесто по диагонали, формируя треугольник, и тщательно защипните края вилкой. Переложите треугольники на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми, присыпав сахарной пудрой.

