Адвокат объяснил, что могут делать коллекторские агентства Адвокат Сазанов: коллекторы могут действовать только в рамках закона

Коллекторы вправе требовать вернуть долг, однако должны делать это добросовестно и разумно, рассказал 360.ru адвокат Михаил Сазанов. Он отметил, что им запрещено применять физическую силу, оскорблять должников, проникать в жилье и общаться с родственниками без согласия.

Важно понимать, что коллекторское агентство должно действовать строго в рамках закона. Помимо ограничений по количеству контактов, существуют и другие важные моменты, — рассказал Сазанов.

По словам адвоката, личные визиты к должникам разрешены не чаще раза в неделю. Он отметил, что коллекторы также не имеют права вводить должника в заблуждение.

Ранее адвокаты коллекторского агентства Павел и Екатерина Дашевские рассказали, что на возможность реабилитации заемщика будет влиять его поведение. Они отметили, что заемщик в суде не всегда будет являться слабой стороной.