10 февраля 2026 в 11:21

Россиян предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов

Бесплатные VPN-сервисы могут собирать личные данные пользователей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Использование бесплатных VPN-сервисов несет скрытые риски для пользователей, поскольку их деятельность часто сводится к сбору и продаже персональных данных, передает MK.RU. Эксперты в области кибербезопасности отметили, что данный инструмент может стать главным источником утечки информации.

Многие такие сервисы ведут мониторинг активности пользователей, фиксируя посещаемые ресурсы и действия в Сети. Отмечается, что даже при использовании VPN только для доступа к развлекательному контенту опасность компрометации личной информации остается высокой. Эксперты подчеркнули, что бесплатный сервис часто является скрытой платформой для сбора цифрового следа пользователя, который затем передается неопределенному кругу третьих лиц.

Ранее Роскомнадзор ограничил работу более чем 400 VPN-сервисов к середине января, что на 70% превышает показатели осени прошлого года. Несмотря на блокировки, аудитория части ресурсов выросла в десятки раз, а на фоне сбоев в мессенджерах эксперты зафиксировали резкий скачок покупок в российских онлайн-магазинах с использованием иностранных IP-адресов.

