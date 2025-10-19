На экране в самом сердце Нью-Йорка показали видео массовых казней в Газе

Израильское консульство в Нью-Йорке запустило на билбордах Таймс-сквер кампанию, обвиняющую ХАМАС в проведении публичных казней жителей сектора Газа, передает Telegram-канал «Голос Израиля». На транслируемых видеокадрах размещены слоганы с призывами прекратить существование палестинского движения.

Когда ХАМАС казнит жителей Газы — мир молчит! — написали на билборде.

В свою очередь представитель ХАМАС Хазем Касем в своем заявлении подтвердил факт проведения казней, пояснив, что они осуществляются в рамках применения «закона против тех, кто совершил преступление измены». По его словам, эти меры пользуются «явной поддержкой всех палестинских фракций» и направлены против «преступных банд», действующих против палестинского народа.

Ранее Госдеп США сообщил, что Соединенные Штаты уведомили страны — гаранты соглашения о перемирии в секторе Газа о том, что ХАМАС, по имеющимся данным, готовится нарушить режим прекращения огня. В департаменте добавили, что в случае эскалации могут быть приняты меры для защиты жителей анклава.