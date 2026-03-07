Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Ромашки» для праздничного стола на 8 Марта: весенний, яркий и легко готовится

Салат «Ромашки» — это нежное слоеное блюдо, которое станет настоящим украшением праздничного стола на 8 Марта. Он весенний, яркий и легко готовится!

Сочетание вареной курицы, ароматных жареных грибов, нежных яиц и сыра, пропитанных майонезом, создает идеальную вкусовую гармонию, а грецкие орехи добавляют пикантную нотку. Но главная изюминка — украшение из яиц, превращающее салат в цветочную поляну.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 300 г шампиньонов, 5 вареных яиц, 150 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, майонез, соль, перец.

Рецепт: грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости, посолите, поперчите. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Яйца (4 шт.) натрите на крупной терке, сыр — на мелкой. Орехи порубите. Выкладывайте слои, каждый промазывая майонезом: курица, грибы, яйца, сыр. Сверху посыпьте орехами. Для украшения оставшееся яйцо нарежьте кружочками. У каждого кружочка острым ножом аккуратно вырежьте треугольнички по краю белка, формируя лепестки ромашки. Выложите цветочки на салат, дополнив «стебельками» из зелени.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Морская звезда»: сытный, на замену оливье и шубе.

