Вместо скучного пюре — картошка-гармошка с беконом. Бюджетно, красиво и безумно вкусно

Картофель, кусочек сала и немного масла — вот и все, что нужно, чтобы на столе появилось блюдо, достойное ресторанной подачи. Главное — правильно сделать надрезы, и жир пропитает каждую дольку, делая ее невероятно сочной.

Что понадобится

Картофель (крупные клубни) — 6 шт., бекон или сало с прослойкой — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., зелень для подачи.

Как готовлю

Выбираю крупные клубни одинакового размера, мою и чищу. Нарезаю картофель «гармошкой», не дорезая до конца: чтобы лезвие не проскальзывало, использую в качестве ограничителя две деревянные шпажки или палочки для еды, делая шаг около 3 мм.

Сало нарезаю тонкими ломтиками. В миске соединяю растительное масло, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Смазываю этой смесью картофель, уделяя особое внимание прорезям. Затем вставляю в каждую прорезь по ломтику сала.

Выкладываю картофельные «гармошки» на противень с пергаментом и запекаю при 200°C 40–45 минут до зарумянивания. Подаю сразу, посыпав рубленой зеленью. Летом этот рецепт отлично адаптируется для костра — дымок придаст блюду невероятный аромат.