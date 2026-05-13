День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 15:55

Вместо скучного пюре — картошка-гармошка с беконом. Бюджетно, красиво и безумно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель, кусочек сала и немного масла — вот и все, что нужно, чтобы на столе появилось блюдо, достойное ресторанной подачи. Главное — правильно сделать надрезы, и жир пропитает каждую дольку, делая ее невероятно сочной.

Что понадобится

Картофель (крупные клубни) — 6 шт., бекон или сало с прослойкой — 150 г, масло растительное — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., паприка сладкая — 1 ч. л., чеснок сушеный — 1 ч. л., зелень для подачи.

Как готовлю

Выбираю крупные клубни одинакового размера, мою и чищу. Нарезаю картофель «гармошкой», не дорезая до конца: чтобы лезвие не проскальзывало, использую в качестве ограничителя две деревянные шпажки или палочки для еды, делая шаг около 3 мм.

Сало нарезаю тонкими ломтиками. В миске соединяю растительное масло, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Смазываю этой смесью картофель, уделяя особое внимание прорезям. Затем вставляю в каждую прорезь по ломтику сала.

Выкладываю картофельные «гармошки» на противень с пергаментом и запекаю при 200°C 40–45 минут до зарумянивания. Подаю сразу, посыпав рубленой зеленью. Летом этот рецепт отлично адаптируется для костра — дымок придаст блюду невероятный аромат.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский мечтает, что Трамп его не забудет на переговорах в Пекине
Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные
Британский министр решил добиться отстранения Стармера
Назван фактор, который поможет выявить абьюзера
Филипп Киркоров мог стать отцом в третий раз
Береговая охрана США спасла 11 человек с рухнувшего самолета
Испания, ковид, смерть дочки: история любви Молчанова и его жены Консуэло
Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам
Суд решил судьбу экс-вице-губернатора Кубани
В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман пенсионеров
ВОЗ предупредила о риске заражения «животными» вирусами
МВД России объявило «охоту» на экс-министра обороны Британии
НАТО стянула западных режиссеров для кровавых инсценировок на Украине
Зоопсихолог рассказала, как обезопасить питомцев от укусов клещей
Воспитательница «заминировала» детский сад, чтобы уйти домой пораньше
Анджелина Джоли выставила на продажу поместье стоимостью $29,8 млн
Политолог ответил, чем связи Ермака с гадалками чреваты для Зеленского
Названы умные гаджеты, которые будут бесполезны и даже опасны
Жительницы Иркутска поздравили с юбилеем главного акушера
Психолог объяснила, почему некоторые люди намеренно «замедляют» свою жизнь
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.