День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 07:32

Беру 5 ингредиентов и делаю салат «Цимус»: шикарный рецепт на любой праздник или вкусный вечер

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Салат «Цимус» нравится даже тем, кто обычно равнодушен к слоеным вариантам. Получается очень сытно, сочно и по-настоящему празднично: обжаренная говядина, картофель, маринованные огурчики, помидоры и сыр отлично сочетаются между собой.

Особенно вкусным салат делает именно мясо. Вместо вареной говядины здесь ее быстро обжаривают до румяной корочки — вкус получается намного ярче и насыщеннее.

Ингредиенты: говядина — 500 г, помидоры — 3–4 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., картофель — 3–4 шт., сыр — 150 г, майонез, петрушка, соль и перец.

Говядину нарезают небольшими кусочками, солят, перчат и быстро обжаривают на сильном огне до красивой корочки. Картофель отваривают и режут кубиками. Помидоры и огурцы тоже нарезают небольшими кусочками, сыр натирают на терке.

Дальше салат собирают слоями: сначала мясо, затем картофель, немного майонеза, огурцы, сыр, снова немного соуса и помидоры. Сверху посыпают остатками сыра и рубленой петрушкой.

Перед подачей салат лучше немного охладить — так вкус становится еще насыщеннее. Получается очень удачное блюдо и для праздника, и просто для вкусного семейного ужина.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата. Жарим яйца и смешиваем с 3 ингредиентами.

Проверено редакцией
Читайте также
Шинкую молодую капусту, смешиваю с баночкой гороха и подаю к ужину летний салат «Горошинка» со сметаной
Общество
Шинкую молодую капусту, смешиваю с баночкой гороха и подаю к ужину летний салат «Горошинка» со сметаной
Этот салат с сосисками на гриле — идеальный вариант для дачи, когда шашлык просит яркого дополнения
Общество
Этот салат с сосисками на гриле — идеальный вариант для дачи, когда шашлык просит яркого дополнения
Сырный суп по-французски готовится очень просто: картошка, сыр, курочка — варю вместо привычных супов, вкусно с чесночными гренками
Общество
Сырный суп по-французски готовится очень просто: картошка, сыр, курочка — варю вместо привычных супов, вкусно с чесночными гренками
Вместо мяса по-французски готовлю фарш под картофельной шубкой — идеально выручает и в праздники, и на ужин
Общество
Вместо мяса по-французски готовлю фарш под картофельной шубкой — идеально выручает и в праздники, и на ужин
Как приготовить идеальную печень на сковороде за 10 минут: топ-3 рецептов
Семья и жизнь
Как приготовить идеальную печень на сковороде за 10 минут: топ-3 рецептов
салаты
простой рецепт
говядина
картошка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трех лидеров «Правого сектора» повторно объявили в розыск
ВСУ попытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Военэксперт раскрыл, в чем Россия опережает все остальные страны
Обломки БПЛА обнаружили вблизи коммерческого объекта в Ростовской области
«Мир — лучшая магия»: Дмитриев дал Ермаку совет, к какой гадалке идти
Адвокат раскрыл, как оспорить увольнение за использование ИИ
Силуанов раскрыл, в чем Россия обходит страны «Большой двадцатки»
Восемь самолетов не смогли сесть в Домодедово и Внуково из-за ограничений
Прорыв РЭБ под Ореховом, ВСУ потеряли «Юпитер»: новости СВО к утру 13 мая
Названа причина пожара на Вернисажной улице в Москве
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 мая: инфографика
Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной
Мирошник раскрыл, на что может повлиять скандал вокруг Ермака
Врач ответил, какие продукты повысят уровень ферритина
Госсекретарь США внезапно выбрал для поездки в Китай «стиль Мадуро»
Силуанов обозначил факторы финансовой стабильности России
Почти 300 украинских беспилотников попытались атаковать российские регионы
Додик рассказал, как Путин дал надежду всему человечеству
На Сахалине вынесли приговор россиянину за помощь спецслужбе Украины
Названы причины, почему в России лучше не строить дороги из цемента
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.