Беру 5 ингредиентов и делаю салат «Цимус»: шикарный рецепт на любой праздник или вкусный вечер

Беру 5 ингредиентов и делаю салат «Цимус»: шикарный рецепт на любой праздник или вкусный вечер

Салат «Цимус» нравится даже тем, кто обычно равнодушен к слоеным вариантам. Получается очень сытно, сочно и по-настоящему празднично: обжаренная говядина, картофель, маринованные огурчики, помидоры и сыр отлично сочетаются между собой.

Особенно вкусным салат делает именно мясо. Вместо вареной говядины здесь ее быстро обжаривают до румяной корочки — вкус получается намного ярче и насыщеннее.

Ингредиенты: говядина — 500 г, помидоры — 3–4 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., картофель — 3–4 шт., сыр — 150 г, майонез, петрушка, соль и перец.

Говядину нарезают небольшими кусочками, солят, перчат и быстро обжаривают на сильном огне до красивой корочки. Картофель отваривают и режут кубиками. Помидоры и огурцы тоже нарезают небольшими кусочками, сыр натирают на терке.

Дальше салат собирают слоями: сначала мясо, затем картофель, немного майонеза, огурцы, сыр, снова немного соуса и помидоры. Сверху посыпают остатками сыра и рубленой петрушкой.

Перед подачей салат лучше немного охладить — так вкус становится еще насыщеннее. Получается очень удачное блюдо и для праздника, и просто для вкусного семейного ужина.

Ранее мы делились рецептом вкусного салата. Жарим яйца и смешиваем с 3 ингредиентами.