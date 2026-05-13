13 мая 2026 в 11:15

Пюре теперь готовлю только так — шикарный вариант с жареным луком и сыром

После такого пюре обычное уже кажется слишком скучным. За счет жаренного на сливочном масле лука вкус получается насыщенным и слегка сладковатым, желток делает текстуру особенно нежной, а творожный сыр добавляет ту самую сливочность, как в хорошем ресторане.

Особенно важно здесь не жалеть горячего молока — именно оно помогает сделать пюре воздушным и мягким, а не тяжелым и клейким. Получается очень уютный домашний гарнир, который спокойно может стать главным блюдом на столе.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, лук — 2 шт., сливочное масло — 40–50 г, желток — 1 шт., творожный сыр — 2–3 ст. л., горячее молоко — 150–200 мл, соль и черный перец.

Как готовить

Картофель отваривают до полной мягкости в подсоленной воде. Пока он готовится, лук нарезают мелкими кубиками и медленно жарят на сливочном масле до красивого золотистого цвета. Лук должен стать мягким и слегка карамельным.

С готового картофеля полностью сливают воду и сразу разминают его в горячем виде. Затем добавляют желток, творожный сыр и постепенно вливают горячее молоко, продолжая перемешивать.

В конце вмешивают жареный лук вместе со сливочным маслом со сковороды. Именно это масло дает пюре тот самый насыщенный вкус.

Личный опыт

Пюре получается очень нежным, сливочным и ароматным. Особенно вкусно подавать его с котлетами, запеченной курицей или просто с солеными огурцами и свежей зеленью.

Ольга Шмырева
