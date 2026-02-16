Играющая с новой сумкой в виде валентинки панда Катюша попала на видео

Панде Катюше подарили миниатюрную сумку в виде валентинки, наполненную лакомствами, сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале, опубликовав видео из зверинца. Медвежонок сразу же заинтересовалась гостинцем и принялась играться с ним.

Получила Катюшка маленький подарочек. Миниатюрный клатч-валентинку с вкусняшками внутри, от известного Модного Дома в своей неповторимой фирменной цветовой гамме — красный с крупным белым горохом, — написала Акулова.

Ранее панде Катюше принесли снег во внутренний вольер, и она тут же начала с ним играть. Сотрудник зверинца, известный как дядя Игорь, на видео посмеялся над любимицей, заметив, что она лежит в «какашках». Смотритель зоопарка пошутил над Катюшей, что на нее смотрят посетители, а она — «грязнуха-ползуха». А когда панда поднялась со снежком и отвернулась, порадовался, что она решила умыться.

До этого пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк. Эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка.