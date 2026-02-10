Токаев заявил об изменении формы правления в Казахстане Токаев: Казахстан откажется от суперпрезидентской формы правления

Казахстан откажется от суперпрезидентской формы правления, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во время заседания правительства он отметил, что страна переходит к президентской республике с влиятельным парламентом. Токаев добавил, что изменения в конституции призваны перераспределить властные полномочия и повысить устойчивость политических институтов, передает ТАСС.

Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом, — сказал Токаев.

Ранее госсоветник Казахстана Ерлан Карин заявил, что новый проект конституции республики не предполагает изменения границ государства. По его словам, соответствующее положение закреплено в шестом пункте второй статьи основного закона.

До этого стало известно, что в новой конституции Казахстана будет сохранен официальный статус русского языка. В документе четко указывалось, что государственным языком Казахстана выступает казахский. В то же время в госорганизациях, а также в органах местного самоуправления русский язык разрешено использовать наравне с казахским.