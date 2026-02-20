Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 февраля 2026 года

Какой сегодня праздник: 20 февраля
Наступило 20 февраля 2026 года. Православная церковь в этот день почитает Луку Елладского, в США люди проводят время с домашними питомцами, в мире узнают чуть больше об антропологии и ее задачах. Узнаем, какие еще праздники и исторические даты приходятся на 20 февраля.

20 февраля: луковый день и загадочное пророчество

20 февраля православная церковь вспоминает Луку Елладского, который вошел в историю как основатель монастыря Осиос Лукас. Постриг принял еще в отрочестве, в возрасте 14 лет.

С именем Луки Елладского связано данное им пророчество. В годы его жизни Крит подвергался нападениям кочевого бедуинского племени. Однажды у Луки спросили, когда же государство будет освобождено от этих бедствий. Святой предсказал, что спасителем станет Роман. И действительно, в 961 году император Роман II освободил Крит.

20 февраля люди старались не пить чай. Вместо этого к столу подавали отвары из листьев и кореньев, собранных прошлым летом.

Существовало еще одно интересное поверье. 20 февраля хозяйки пекли пироги с луком или старались добавить овощ в другие повседневные блюда. Бытует мнение, что так в древности народ воздавал почести святому Луке.

Что отмечают 20 февраля в России и мире? Что отмечают 20 февраля в России и мире? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие праздники 20 февраля отмечают в других странах

  • День антропологии. Идея праздника — развитие диалога между людьми на международном уровне и стимулирование сотрудничества между антропологическими организациями.
  • 20 февраля в США отмечается необычный праздник — День любви к своему питомцу. Порадуйте домашнего любимца лакомствами, игрой на улице или чесанием пушистого пузика. Он точно будет благодарен.
  • На 20 февраля приходится еще один праздник — Дeнь штaтов Apунaчaл-Пpaдeш и Мизopaм. Индусы выходят на улицы, чтобы в торжественной обстановке отметить день образования этих административных единиц.

20 февраля в истории: памятные и значимые даты

20 февраля в Москве состоялось открытие одного из знаковых памятников Красной площади, в газете «Фигаро» футуристы рассказывают миру о сути своего движения и его целях, а в Ленинграде обновляют трамвайный парк. Расскажем об этих событиях подробнее.

1818 год — в Москве открыт один из памятников — символов Красной площади. Народ увидел величественные фигуры Минина и Пожарского. Скульптором стал Иван Мартос. Композицию он посвятил освобождению государства от польских интервентов.

1909 год — во Франции был издан основополагающий документ, который стал фундаментом для будущего футуристического движения. Впоследствии это направление стало одним из первых авангардных течений XX века.

1927 год — кировский машиностроительный завод «Красный путиловец» с гордостью представил первую партию новых трамвайных вагонов, специально созданных для Ленинграда. Обновленный парк получил название «Моторный Стальной».

В этот день появились на свет

1964 год — ведущий шоу «Закрытый показ» журналист и режиссер Александр Гордон.

1967 год — ведущий вокалист и гитарист рок-группы Nirvana, автор песен и музыкант Курт Кобейн.

1988 год — создательница косметического бренда, десятикратная финалистка премии «Грэмми» певица Рианна.

В этот день мир покинули

1054 год — великий князь киевский, издатель первого свода законов на Руси, инициатор ряда династических браков Ярослав Мудрый.

1975 год — писатель, матрос, журналист, обладатель ордена Трудового Красного Знамени Иван Соколов-Микитов.

2001 год — артистка цирка, первая в России женщина — дрессировщица хищных зверей, обладатель звания Героя Социалистического Труда Ирина Бугримова.

Ранее мы рассказывали, чем лучше всего чистить снег.

курткобейн
православие
праздники
приметы
февраль
футуризм
Виктория Семенова
В. Семенова
