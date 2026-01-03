Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 14:07

В Сети выдали старые фото Мадуро за свежие кадры операции США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: kremlin.ru
В социальных сетях распространился снимок, на котором якобы запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро после задержания США. Однако данный снимок оказался фейковым: он был опубликован в Сети еще минимум восемь месяцев назад.

На фотографии видно, как политика под руки сопровождают американские военнослужащие. На заднем плане запечатлен самолет. Подлинность кадров также не была подтверждена.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о завершении успешной военной операции против Венесуэлы. По его словам, в результате Мадуро и его супруга были вывезены из страны. Трамп пообещал в ближайшее время предоставить общественности более детальную информацию о произошедшем.

Позже появилась информация, что захват венесуэльского лидера и его жены был осуществлен бойцами американского элитного спецподразделения «Дельта». Операцию провели военнослужащие из состава 1-го оперативного отряда специального назначения. Подразделение «Дельта» было сформировано Министерством обороны США в конце 1970-х годов. С тех пор оно принимало участие почти во всех крупных военных кампаниях страны. В частности, бойцы этого отряда участвовали в операции в Панаме в 1989 году, которая закончилась свержением президента Мануэля Норьеги.

США
Николас Мадуро
захват
Венесуэла
