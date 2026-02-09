Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:37

Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец

В Москве хирурги собрали череп трехлетней девочке, которую выбросил из окна отец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве врачи провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе, сообщили в столичной детской клинической больнице. Хирургическое вмешательство произошло после продолжительного лечения.

По словам врача нейрохирургического отделения Дмитрия Рещикова, после удаления костных фрагментов при первичной помощи у ребенка остался значительный дефект в левой затылочной зоне. В связи с этим пришлось полностью восстанавливать череп.

Для восстановления симметричной формы головы был изготовлен и затем установлен в ходе хирургического вмешательства титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа, — объяснил специалист.

Рещиков отметил, что операция прошла успешно и не вызвала осложнений. В дальнейшем, по мере взросления девочки, ей не понадобятся дополнительные операции.

Ранее в Удмуртии врачи провели две сложные операции младенцу, родившемуся с редкой патологией. Органы ребенка, включая кишечник и мочевой пузырь, изначально находились вне брюшной полости. Сначала медики вернули их на место, а затем устранили дополнительные аномалии.

Москва
дети
операции
череп
восстановление
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Адвокат ответил, смогут ли юристы Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.