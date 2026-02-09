Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец В Москве хирурги собрали череп трехлетней девочке, которую выбросил из окна отец

В Москве врачи провели операцию по восстановлению черепа трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе, сообщили в столичной детской клинической больнице. Хирургическое вмешательство произошло после продолжительного лечения.

По словам врача нейрохирургического отделения Дмитрия Рещикова, после удаления костных фрагментов при первичной помощи у ребенка остался значительный дефект в левой затылочной зоне. В связи с этим пришлось полностью восстанавливать череп.

Для восстановления симметричной формы головы был изготовлен и затем установлен в ходе хирургического вмешательства титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа, — объяснил специалист.

Рещиков отметил, что операция прошла успешно и не вызвала осложнений. В дальнейшем, по мере взросления девочки, ей не понадобятся дополнительные операции.

