Песков объяснил, что Россия считает основой безопасности

Песков назвал режим ядерного нераспространения краеугольным камнем безопасности

Россия рассматривает режим нераспространения ядерного оружия в качестве основы международной стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавние заявления турецких официальных лиц относительно возможности получения Анкарой собственного ядерного арсенала, передает ТАСС.

Есть же режим нераспространения и, конечно, это краеугольный камень ядерной безопасности, — сказал Песков.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан, комментируя потенциальное появление стратегических вооружений у Ирана, указал, что это может вынудить Турцию невольно вступить в ядерную гонку. На прямой вопрос о желании Анкары обладать таким оружием министр ответил многозначительным молчанием и улыбкой. По словам Пескова, Москва обратила внимание на эти слова.

Прежде замгоссекретаря США Томас Динанно заявил, что американская администрация будет добиваться участия Китая в новом, более совершенном договоре с Россией по контролю над вооружениями. По его словам, президент Дональд Трамп считает нынешнее соглашение по СНВ неполноценным, поскольку оно не регулирует тактическое ядерное оружие и не включает Пекин.

