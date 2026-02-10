Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:24

В Кремле ответили на заявление МИД Турции о ядерной гонке

Песков: Москва обратила внимание на заявление МИД Турции о ядерной гонке

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления Анкары в ядерную гонку, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Фидан отмечал, что Анкаре придется присоединиться к ядерной гонке, если такое оружие появится у Ирана, сообщает РИА Новости.

Мы, конечно, обратили внимание на это заявление, — сказал Песков.

Ранее вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран сократит уровень обогащения урана при снятии Вашингтоном санкций против республики. По его словам, речь идет об элементе, обогащенном до 60%.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому Вашингтон может ввести пошлины в размере 25% против государств, продолжающих торговать с Ираном. Речь идет о товарах, импортируемых в США из стран, прямо или косвенно получающих их от республики.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

