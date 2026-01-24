Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 00:02

«Остался один вопрос»: Фидан о переговорах по Украине в Абу-Даби

Фидан: участники конфликта на Украине существенно приблизились к миру

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стороны конфликта на Украине значительно приблизились к миру в рамках обсуждения соответствующих документов, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Однако, добавил он, все еще остаются сложные нерешенные вопросы, передает телеканал NTV.

По бумагам мы сейчас существенно приблизились к миру. Все проблемы более или менее решены. Остался один вопрос. Похоже, что пока вопрос о территориях остается нерешенным. Это тема Донбасса, — сказал он.

Фидан подчеркнул, что обе стороны высказали свои мнения по этой теме. В частности, были озвучены такие варианты, как разоружение, превращение Донбасса в совместную экономическую зону и другие.

Ранее появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Тем временем министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что трехсторонние переговоры помогут достичь урегулирования конфликта. ОАЭ уже успешно выступили посредниками в 17 обменах заключенными между Россией и Украиной, в результате которых были освобождены 4641 человек, добавил он.

