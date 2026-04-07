В Латвии заблокировали газету «Советская Адыгея» и сайт епархии РПЦ

LETA: в Латвии запретили доступ к 19 российским сайтам

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ к 19 российским сайтам, включая сайт партии «Родина», газеты «Советская Адыгея», Вяземской епархии и госуслуг Пятигорска, передает агентство LETA. Все они сочтены «угрозой национальной безопасности».

Доступ ограничен к сайтам glava.region08.ru, voenschet.ru, smolensk-i.ru, героисвоеговремени-смоленск.рф, contract.smolensk.ru, spravka-svo.ru, vyazmaeparh.ru, yurist-svo.ru и smol.aif.ru. Также доступ закрыт к сайтам 75.ru, riakalm.ru, sgu.ru, sovetskaya-adygeya.ru, anapa-official.ru, kubsu.ru, gorodarmavir.ru, pyatigorsk.gosuslugi.ru, подписать-контракт-сво.рф и rodina.ru, — говорится в сообщении.

До этого постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский информировал, что Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании Постсовета ОБСЕ.

Ранее лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды.

