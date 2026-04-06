06 апреля 2026 в 12:40

Назван неочевидный нюанс возможного запрета вейпов в России

Юрист Арифулин: запрет вейпов заставит людей вернуться к классическому курению

Запрет вейпов заставит людей вернуться к классическому курению, предположил в беседе с NEWS.ru член Ассоциации юристов России эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин. По его словам, при исчезновении электронных сигарет с легального рынка спрос поменяет форму, а курильщики начнут массово переходить на традиционные табачные изделия.

Пока вокруг ограничений на рынке электронных сигарет идет дискуссия, надо принять во внимание еще один аспект проблемы. Такую продукцию во многих странах применяют как альтернативу классическому курению, чтобы отчасти снизить вред здоровью. Миллионы россиян также предпочли вейпы. Среди причин — постепенный отказ от курения и парения. При запрете вейпов на рынке оставят более «смертоносный» продукт — сигареты, а также ограничат доступ к менее вредной альтернативе. Это противоречит самим принципам охраны здоровья населения, логике формирования культуры ЗОЖ. Спрос просто поменяет форму. Многие потребители будут покупать и контрафакт с непроверенным составом, — сказал Арифулин.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева заявила, что никотин, который попадает в организм через вейпы, при длительном употреблении снижает когнитивную гибкость. Кроме того, это ухудшает память и способность к планированию.

