05 апреля 2026 в 10:08

В Совфеде раскрыли, когда в России заработает 6G

Сенатор Шейкин: технологический задел для сетей 6G появится в России к 2032 году

Мачта базовой станции сотовой связи Мачта базовой станции сотовой связи Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Технологическая основа для запуска мобильной связи шестого поколения (6G) может появиться в России к 2032 году, сообщил ТАСС замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По его словам, Минцифры уже разработало дорожную карту и выделило субсидию в 750 млн рублей на создание фундамента для сетей, которым занимаются «Сколтех» и НИЦ Телеком.

Я знаю, что правительство активно работает над этим направлением. Министерством цифрового развития разработана дорожная карта, согласно которой к 2030–2032 годам в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G, — подчеркнул сенатор.

Первые пилотные зоны планируется запустить к 2028 году. Шейкин также отметил, что при переходе на 6G необходимо учесть проблемы, возникавшие с 5G, когда так называемый «золотой диапазон» частот (3,4–3,8 ГГц) оказался занят.

Ранее в Минцифры заявили, что слухи о создании белых списков сервисов для домашних провайдеров не соответствуют действительности. Ведомство опровергло информацию о планах ограничить доступ к услугам, оставив только сервисы из белого списка. Там уточнили, что отключение мобильной связи связано с необходимостью снижения точности наведения беспилотников.

