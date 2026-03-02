Купила 3 опоры и создала райские арки «как из журнала»: 6 цветков, которые подойдут для этого — неприхотливые вьющиеся красавчики

Иногда, чтобы участок выглядел «как из журнала», не нужны сложные ландшафтные проекты. Достаточно трех металлических опор и трех быстрорастущих лиан — и обычная дорожка превращается в цветущую арку, под которой хочется фотографироваться все лето.

Сейчас готовые садовые опоры для вьющихся растений легко найти на маркетплейсах — простые металлические арки стоят примерно от 1000 рублей за штуку. Три конструкции устанавливаются в ряд, закрепляются в земле, и уже через несколько недель зеленые побеги начинают их полностью оплетать.

Один из самых эффектных вариантов для такой идеи — азарина. Это однолетняя крупноцветковая вьющаяся лиана, которая цветет все теплое время года. Побеги густо покрыты нежными сердцевидными листьями, а колокольчатые цветки смотрятся изящно и романтично. Азарина быстро наращивает зеленую массу и отлично подходит для создания «живых» арок, а также для украшения веранд и беседок. Ее можно выращивать и в подвесных кашпо — в ампельной форме она выглядит не менее эффектно.

Как создать арку:

Установите три опоры вдоль дорожки или входа в сад на расстоянии 80–120 см друг от друга. Посадите по одному растению у основания каждой конструкции. В начале роста аккуратно направляйте побеги вверх и подвязывайте их к опоре. Регулярный полив и подкормка для цветущих культур ускорят формирование плотной «зеленой стены».

Если хочется еще больше пышности, к азарине можно добавить другие вьющиеся цветы:

кобея лазающая — с крупными колокольчатыми цветками

ипомея — быстрорастущая лиана с яркими «граммофонами»

душистый горошек — ароматный и нежный

тунбергия — с контрастной темной серединкой

настурция вьющаяся — яркая и неприхотливая

