02 марта 2026 в 15:02

Купила 3 опоры и создала райские арки «как из журнала»: 6 цветков, которые подойдут для этого — неприхотливые вьющиеся красавчики

Фото: D-NEWS.ru
Иногда, чтобы участок выглядел «как из журнала», не нужны сложные ландшафтные проекты. Достаточно трех металлических опор и трех быстрорастущих лиан — и обычная дорожка превращается в цветущую арку, под которой хочется фотографироваться все лето.

Сейчас готовые садовые опоры для вьющихся растений легко найти на маркетплейсах — простые металлические арки стоят примерно от 1000 рублей за штуку. Три конструкции устанавливаются в ряд, закрепляются в земле, и уже через несколько недель зеленые побеги начинают их полностью оплетать.

Один из самых эффектных вариантов для такой идеи — азарина. Это однолетняя крупноцветковая вьющаяся лиана, которая цветет все теплое время года. Побеги густо покрыты нежными сердцевидными листьями, а колокольчатые цветки смотрятся изящно и романтично. Азарина быстро наращивает зеленую массу и отлично подходит для создания «живых» арок, а также для украшения веранд и беседок. Ее можно выращивать и в подвесных кашпо — в ампельной форме она выглядит не менее эффектно.

Как создать арку:

  1. Установите три опоры вдоль дорожки или входа в сад на расстоянии 80–120 см друг от друга.
  2. Посадите по одному растению у основания каждой конструкции.
  3. В начале роста аккуратно направляйте побеги вверх и подвязывайте их к опоре.
  4. Регулярный полив и подкормка для цветущих культур ускорят формирование плотной «зеленой стены».

Если хочется еще больше пышности, к азарине можно добавить другие вьющиеся цветы:

  • кобея лазающая — с крупными колокольчатыми цветками
  • ипомея — быстрорастущая лиана с яркими «граммофонами»
  • душистый горошек — ароматный и нежный
  • тунбергия — с контрастной темной серединкой
  • настурция вьющаяся — яркая и неприхотливая

Ранее мы рассказывали о растении с мощными ароматными свечами, которые сделают клумбу центром внимания. Цветник будет выглядеть дорого.

