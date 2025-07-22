Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня В Балашихе группа подростков раздела догола и жестоко избила 17-летнего парня

В Балашихе группа подростков раздела догола и жестоко избила 17-летнего парня, передает пресс-служба прокуратуры Московской области. Также злоумышленники пытались изнасиловать его веткой от дерева из-за якобы «долга» в 7 тысяч рублей. Инцидент произошел на территории квартала Абрамцево. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Установлено, что около 16 часов дня 17 июля 2025 года группа молодых людей, находясь на территории квартала Абрамцево г. Балашиха, избили 17-летнего парня. При этом избиение снимали на камеру мобильного телефона и после распространили видеозапись с помощью различных мессенджеров и социальных сетей, — сказано в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с публикацией о противоправных действиях в отношении подростка, передает пресс-служба Следственного комитета РФ. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.