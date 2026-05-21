21 мая 2026 в 09:30

Заменила лаваш на картошку, теперь готовлю этот рулет и на завтрак, и на стол в качестве закуски

Фото: D-NEWS.ru
Закусочный рулет из картофеля вместо лаваша — это хрустящая необычная закуска, которая готовится без теста. Тонкие слайсы картофеля, запеченные на сырной подушке, становятся золотистым коржом с хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 3-4 картофелины, 100 г твердого сыра, 150 г сливочного сыра, 100 г слабосоленой семги или форели, свежий огурец, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: картофель нарежьте очень тонкими слайсами (овощечисткой). Противень застелите пергаментом, посыпьте дно тертым сыром. Поверх сыра выложите слайсы картофеля внахлест, посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Готовый картофельный корж снимите с пергамента. Смажьте сливочным сыром. Выложите нарезанную соломкой рыбу, тонкие слайсы огурца и рубленую зелень. Плотно сверните рулет. Уберите в холодильник на 1 час.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав рецепт рулета с картофельным коржом, посоветовала не бояться экспериментировать с начинками. По ее словам, такая основа хорошо сочетается даже просто с чесночным майонезом и помидорами.

Проверено редакцией
Производство электрокаров Umo «разгонится» до 4 тыс. машин в год
Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Полкило фарша и пачка теста — готовлю быстрые беляшики за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
рецепты
рулеты
закуски
Дарья Иванова
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

