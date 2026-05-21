Заменила лаваш на картошку, теперь готовлю этот рулет и на завтрак, и на стол в качестве закуски

Закусочный рулет из картофеля вместо лаваша — это хрустящая необычная закуска, которая готовится без теста. Тонкие слайсы картофеля, запеченные на сырной подушке, становятся золотистым коржом с хрустящей корочкой.

Для приготовления понадобится: 3-4 картофелины, 100 г твердого сыра, 150 г сливочного сыра, 100 г слабосоленой семги или форели, свежий огурец, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Рецепт: картофель нарежьте очень тонкими слайсами (овощечисткой). Противень застелите пергаментом, посыпьте дно тертым сыром. Поверх сыра выложите слайсы картофеля внахлест, посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Готовый картофельный корж снимите с пергамента. Смажьте сливочным сыром. Выложите нарезанную соломкой рыбу, тонкие слайсы огурца и рубленую зелень. Плотно сверните рулет. Уберите в холодильник на 1 час.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав рецепт рулета с картофельным коржом, посоветовала не бояться экспериментировать с начинками. По ее словам, такая основа хорошо сочетается даже просто с чесночным майонезом и помидорами.

