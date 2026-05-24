Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 09:08

Томаты без фитофторы: настой хвоща работает лучше магазинных средств для дачи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фитофтора быстро губит томаты, и часто дачники замечают проблему уже слишком поздно. Листья покрываются пятнами, а плоды начинают портиться прямо на кустах. Чтобы этого не допустить, важно заняться профилактикой заранее.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует отказаться от агрессивной химии и использовать природные средства защиты. Один из самых надежных вариантов — настой полевого хвоща, который действует мягко, но эффективно.

100 г сушеного хвоща заливают литром воды, кипятят 30 минут и разбавляют еще пятью литрами. Томаты опрыскивают каждые две недели. Раствор защищает листья и препятствует развитию грибка.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растения стали крепче и здоровее. Она советует проводить обработку регулярно, особенно после дождей.

Ранее мы рассказывали про «гофре» и еще 4 сорта для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
советы
томаты
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.