Томаты без фитофторы: настой хвоща работает лучше магазинных средств для дачи

Фитофтора быстро губит томаты, и часто дачники замечают проблему уже слишком поздно. Листья покрываются пятнами, а плоды начинают портиться прямо на кустах. Чтобы этого не допустить, важно заняться профилактикой заранее.

Биолог Ирина Сушилова рекомендует отказаться от агрессивной химии и использовать природные средства защиты. Один из самых надежных вариантов — настой полевого хвоща, который действует мягко, но эффективно.

100 г сушеного хвоща заливают литром воды, кипятят 30 минут и разбавляют еще пятью литрами. Томаты опрыскивают каждые две недели. Раствор защищает листья и препятствует развитию грибка.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растения стали крепче и здоровее. Она советует проводить обработку регулярно, особенно после дождей.

